Форум Холокоста провели в угоду Путина: Яд Вашем признал ошибку

В музее признали сокрытие преступлений СССР и причастность Союза к началу Второй мировой войны

/ Фото: Reuters

Материалы, которые иерусалимский мемориал памяти жертв Холокоста Яд Вашем подготовил и представил 23 января на Всемирном форуме, посвященном этой трагедии, искажали исторические факты о роли СССР во Второй мировой войне.

Об этом в письме израильскому изданию Haaretz заявила администрация музея, принеся свои извинения.

В Яд Вашем отметили наличие "неточностей" и "частичного изложения фактов", что "создало несбалансированное впечатление" у участников мероприятия, на котором, помимо переживших Холокост, присутствовали десятки мировых лидеров, а также должен был быть президент Украины Владимир Зеленский.

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После форума его организаторов раскритиковали за то, что они умолчали о преступлениях Советского Союза во время Второй мировой войны и ответственности СССР за ее начало.

"Не упоминалось о разделении Польши между СССР и нацистской Германией в 1939 году или об оккупации Западной Европы в 1940 году", – утверждают в Яд Вашем.

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Также отмечается, что на картах, представленных в видеопрезентации, были допущены ошибки с границами Польши и ее соседей, а Украина вообще никак не отображалась.

Как отмечает израильское издание, в своем письме "Яд Вашем фактически признает, что подготовил почву для искажения исторических фактов о Второй мировой войне и Холокосте в угоду политическим и дипломатическим интересам президента России Владимира Путина и в нарушение своих профессиональных обязательств и своей преданности исторической точности".

Журналисты уточняют также, что ведущую роль в организации форума играл президент Европейского еврейского конгресса, приближенный к Путину российский бизнесмен и миллиардер Вячеслав Кантор.

Напомним, что президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа отказались лететь в Израиль на Форум памяти жертв Холокоста. Владимир Зеленский прилетел, но уступил места украинской делегации пожилым людям, которые пережили эту трагедию.

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