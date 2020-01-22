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Фотосессию в необычных образах устроили пострадавшие от извержения вулкана на Филиппинах

22 января, 21:00

В гуманитарной помощи иногда встречаются удивительные вещи и их использовали

Пережить горе благодаря забавным образам. Жители Филиппин сделали фотосессию в странной одежде, которую получили в гуманитарной помощи. Тем, кто потерял имущество из-за извержения вулкана Тааль, отовсюду присылают разные вещи. В бандеролях случается найти детали гардероба, не совсем пригодные для ношения каждый день. К примеру, хвост русалки, одежда католического священника, свадебные платья и жилетки коммунальщиков. Именно в таких образах снялись пострадавшие от извержения вулкана.

Филиппинский вулкан Тааль извергается с 12 января. С тех пор из опасной зоны эвакуировали сотни тысяч человек. Их дома и поля покрыл вулканический пепел.

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Но не только образы из гуманитарной помощи были запечатлены в эти дни. Чуть ранее филиппинский фотограф удивил необычным снимком со свадьбы. Влюбленные Чино и Кат Вафлор из Филиппин сыграли свадьбу, несмотря на извержение вулкана.

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Напомним, что всего за несколько недель до этого, незадолго до Нового года, на центральную часть Филиппин обрушился тайфун "Пханфон" – ветер разрушил дома, выкорчевал деревья и обесточил города и поселки.

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вулкан извержение фотосессия филлипины гуманитарная помощь

Источник: Сегодня

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