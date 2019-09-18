Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,76
27,31

Франция поможет Саудовской Аравии расследовать атаки на нефтяные объекты

18 сентября, 09:25

Макрон решительно осудил нападения в Абкаике и Хурайсе

Пожар на НПЗ в Саудовской Аравии

Пожар на НПЗ в Саудовской Аравии / Фото: AFP

В Саудовскую Аравию для расследования нападений на нефтяные объекты отправятся французские эксперты. Об этом сообщили в Елисейском дворце по итогам переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

"В ответ на просьбу саудовских властей президент республики подтвердил наследному принцу, что будет направлена команда французских экспертов, которые примут участие в расследовании, призванном пролить свет на обстоятельства нападений 14 сентября и на то, кто за ними стоит", – заявили в президентской администрации.

Во время телефонного разговора, который состоялся 17 сентября, Макрон решительно осудил нападения на нефтяные объекты в Абкаике и Хурайсе и выразил солидарность со всей Саудовской Аравией и ее гражданами.

Реклама

"Он подтвердил приверженность Франции безопасности Саудовской Аравии и стабильности в регионе", — отметили в Елисейском дворце.

В тренде
Трамп обвинил уволенного Болтона в неумении договариваться "с важными людьми"
Дональд Трамп и Джон Болтон

Напомним, Белый дом придерживается озвученной ранее госсекретарем США Майклом Помпео точки зрения о том, что американские власти считают Иран причастным к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В Вашингтоне намерены и далее следовать политике "максимального давления" в отношении Тегерана.

Также мы писали, что в связи с произошедшем в Саудовской Аравии Южная Корея может задействовать свои нефтяные резервы в случае проблем с поставками сырья.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

нефть Франция нападение расследование Саудовская Аравия атаки

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Перед штаб-квартирой ООН появилось
Перед штаб-квартирой ООН появилось "кладбище" из школьных рюкзаковСША
11 сентября: что и почему ни в коем случае нельзя делать в этот день
11 сентября: что и почему ни в коем случае нельзя делать в этот деньLifestyle
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дня
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дняЭкономика
Люблю тебя, давай целоваться: беседа двух попугаев растрогала социальные сети
Люблю тебя, давай целоваться: беседа двух попугаев растрогала социальные сетиДругие страны
В Канаде фура взлетела в воздух и приземлилась на крышу дома: видео
В Канаде фура взлетела в воздух и приземлилась на крышу дома: видеоДругие страны
На Тайване состоялась
На Тайване состоялась "самая трогательная свадьба в мире": фото и видеоFun

Новости партнеров

Loading...