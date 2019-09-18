Франция поможет Саудовской Аравии расследовать атаки на нефтяные объекты

Пожар на НПЗ в Саудовской Аравии / Фото: AFP

В Саудовскую Аравию для расследования нападений на нефтяные объекты отправятся французские эксперты. Об этом сообщили в Елисейском дворце по итогам переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

"В ответ на просьбу саудовских властей президент республики подтвердил наследному принцу, что будет направлена команда французских экспертов, которые примут участие в расследовании, призванном пролить свет на обстоятельства нападений 14 сентября и на то, кто за ними стоит", – заявили в президентской администрации.

Во время телефонного разговора, который состоялся 17 сентября, Макрон решительно осудил нападения на нефтяные объекты в Абкаике и Хурайсе и выразил солидарность со всей Саудовской Аравией и ее гражданами.

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"Он подтвердил приверженность Франции безопасности Саудовской Аравии и стабильности в регионе", — отметили в Елисейском дворце.

Напомним, Белый дом придерживается озвученной ранее госсекретарем США Майклом Помпео точки зрения о том, что американские власти считают Иран причастным к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В Вашингтоне намерены и далее следовать политике "максимального давления" в отношении Тегерана.

Также мы писали, что в связи с произошедшем в Саудовской Аравии Южная Корея может задействовать свои нефтяные резервы в случае проблем с поставками сырья.

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