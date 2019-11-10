Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,16

Францию штормит от кокаина: из моря выбросило на берег 150 тонн наркотика

10 ноября, 09:02

Жители прибережных районов продолжают находить упаковки с белым порошком

Фото: facebook.com/mauban.mps.qppo

Фото: facebook.com/mauban.mps.qppo

Вблизи французского побережья из-за штормовой погоды на берег продолжает вымывать свертки с кокаином, которые находят местные жители. За последние пару недель уже выбросило 150 килограммов, сообщает Le Parisien.

Так, на атлантическое побережье страны продолжают из моря попадать упаковки с белым порошком внутри. Стало известно, что в обще сложности найдено уже 150 кг этого вещества. Так, например, жители Ла-Рошеля на западе Франции за один день собрали 26 кг наркотика на сумму в более 3 млн долл. А жители Аркашона (на юго-западе Франции) собрали 73 кг. И это еще далеко не все находки.

Правоохранители уже првели анализ порошка и подтвердили, что это действительно кокаин. Эксперты считают, что наркотики могли находиться на яхте, которая затонула во время шторма, и предполагают, что она направлялась со стороны Антильских островов или из Латинской Америки.

Реклама

Читайте также: В Панаме сожгли крупнейшую в истории партию кокаина

В тренде
Цветы и свечи в прицелах снайперов: как Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены, фото и видео

Таможенники уверены, что наркотики сбросили специально в расчете на то, что их поднесет ближе к побережью, где их соберут из моря сообщники. Сейчас сотрудники правоохранительных органов активно патрулируют все побережье Франции.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале ноября запад Франции накрыл шторм "Амели", десятки тысяч семей остались без электричества. В 14 французских департаментах был объявлен повышенный уровень опасности.

Также мы писали, что во Франции нашли огромную теплицу марихуаны. Как отмечают во французских правоохранительных органах, это самая крупная из тайных плантаций, когда-либо найденных на территории Франции.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Франция наркотики кокаин

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обезглавили и сожгли: в Мозамбике жестоко казнили российских наемников
Обезглавили и сожгли: в Мозамбике жестоко казнили российских наемниковДругие страны
Китайцы построят
Китайцы построят "кольцо" вокруг КиеваТранспорт
"Не нужно стыдливо молчать": в Раде рассказали, о чем Украина должна напомнить НАТОПолитика
Толкались и падали в ноги: курьезное видео с открытия KFC в Беларуси
Толкались и падали в ноги: курьезное видео с открытия KFC в БеларусиДругие страны
"Вы убийцы и фашисты": русских в Сирии обвинили в гибели детей (видео)Другие страны
Деньги на войну в Ливии: на Мальте изъяли два контейнера с валютой из России
Деньги на войну в Ливии: на Мальте изъяли два контейнера с валютой из РоссииЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...
загрузка...