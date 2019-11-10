Францию штормит от кокаина: из моря выбросило на берег 150 тонн наркотика

Фото: facebook.com/mauban.mps.qppo

Вблизи французского побережья из-за штормовой погоды на берег продолжает вымывать свертки с кокаином, которые находят местные жители. За последние пару недель уже выбросило 150 килограммов, сообщает Le Parisien.

Так, на атлантическое побережье страны продолжают из моря попадать упаковки с белым порошком внутри. Стало известно, что в обще сложности найдено уже 150 кг этого вещества. Так, например, жители Ла-Рошеля на западе Франции за один день собрали 26 кг наркотика на сумму в более 3 млн долл. А жители Аркашона (на юго-западе Франции) собрали 73 кг. И это еще далеко не все находки.

Правоохранители уже првели анализ порошка и подтвердили, что это действительно кокаин. Эксперты считают, что наркотики могли находиться на яхте, которая затонула во время шторма, и предполагают, что она направлялась со стороны Антильских островов или из Латинской Америки.

Реклама

Читайте также: В Панаме сожгли крупнейшую в истории партию кокаина

Таможенники уверены, что наркотики сбросили специально в расчете на то, что их поднесет ближе к побережью, где их соберут из моря сообщники. Сейчас сотрудники правоохранительных органов активно патрулируют все побережье Франции.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале ноября запад Франции накрыл шторм "Амели", десятки тысяч семей остались без электричества. В 14 французских департаментах был объявлен повышенный уровень опасности.

Также мы писали, что во Франции нашли огромную теплицу марихуаны. Как отмечают во французских правоохранительных органах, это самая крупная из тайных плантаций, когда-либо найденных на территории Франции.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама