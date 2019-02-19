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Футбольный матч в Бразилии стал причиной многотысячных беспорядков

Сегодня, 20:56

Суду пришлось разрешить болельщикам пройти на стадион, чтобы не провоцировать еще больших беспорядков

Футбольный матч в Бразилии стал причиной многотысячных беспорядков Другие страны Суду пришлось разрешить болельщикам пройти на стадион, чтобы не провоцировать еще больших беспорядков

Не менее трех десятков человек пострадали в результате беспорядков в Рио-де-Жанейро, где бразильские футбольные фанаты сцепились с полицией около стадиона.

Правоохранители отказались пускать болельщиков на трибуны из-за запрета суда, который таким образом наказал футбольные клубы за спор из-за размещения в секторах.

Но на матч продали 30 тыс. билетов, поэтому фанаты попытались зайти на стадион. В связи с этим полиции пришлось применить силу, после чего начались столкновения: в ход пошли светошумовые гранаты и резиновые пули.

В конце-концов, чтобы избежать массовых беспорядков, суд разрешил болельщикам пройти на трибуны.

Напомним, в прошлом году тысячи людей в Рио-де-Жанейро и других городах Бразилии вышли на улицы, чтобы почтить память убитой политика, которая проводил кампанию против жестокости полиции.

Кроме того, мы писали о тюремном бунте, который произошел в бразильском штате Сан-Паулу. В ходе мятежа заключенные выломали дверь камеры и устроили поджог.

Также сообщалось о многотысячной женской демонстрации, участницы которой вышли на улицы Бразилии, чтобы выразить протест против на тот момент кандидата в президенты Жаира Болсонару из-за его гомофобных высказываний и ненависти к женщинам.

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Тег Бразилия, футбол, болельщики, беспорядки

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