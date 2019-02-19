Футбольный матч в Бразилии стал причиной многотысячных беспорядков
Суду пришлось разрешить болельщикам пройти на стадион, чтобы не провоцировать еще больших беспорядков
Не менее трех десятков человек пострадали в результате беспорядков в Рио-де-Жанейро, где бразильские футбольные фанаты сцепились с полицией около стадиона.
Правоохранители отказались пускать болельщиков на трибуны из-за запрета суда, который таким образом наказал футбольные клубы за спор из-за размещения в секторах.
Но на матч продали 30 тыс. билетов, поэтому фанаты попытались зайти на стадион. В связи с этим полиции пришлось применить силу, после чего начались столкновения: в ход пошли светошумовые гранаты и резиновые пули.
В конце-концов, чтобы избежать массовых беспорядков, суд разрешил болельщикам пройти на трибуны.
Напомним, в прошлом году тысячи людей в Рио-де-Жанейро и других городах Бразилии вышли на улицы, чтобы почтить память убитой политика, которая проводил кампанию против жестокости полиции.
Кроме того, мы писали о тюремном бунте, который произошел в бразильском штате Сан-Паулу. В ходе мятежа заключенные выломали дверь камеры и устроили поджог.
Также сообщалось о многотысячной женской демонстрации, участницы которой вышли на улицы Бразилии, чтобы выразить протест против на тот момент кандидата в президенты Жаира Болсонару из-за его гомофобных высказываний и ненависти к женщинам.
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