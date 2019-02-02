Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо президентом
Армейский чин готов выполнять приказы лидера оппозиции
Генерал Военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. Об этом сообщает местная газета "Насиональ".
"Сегодня с гордостью патриота и демократа я сообщаю, что признаю депутата Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла и в соответствии с этим объявляю о готовности исполнять его приказы", — заявил генерал.
Янес Родригес также назвал власть действующего президента страны Николаса Мадуро "диктаторской" и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства.
"Моих товарищей по оружию я прошу не поворачиваться спиной к народу Венесуэлы, не подавлять [его]", — добавил генерал.
В свою очередь, представители военно-воздушных сил Венесуэлы назвали предателем своего генерала.
"Подлый военнослужащий, который изменил присяге, верности родине [Симона] Боливара и наследию команданте Уго Чавеса, преклонивший колени перед империалистическими притязаниями. Франсиско Янес — предатель", — говорится в сообщении венесуэльских ВВС в "Твиттере".
Как сообщалось, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо не исключает возможности военного вмешательства США в ситуацию в республике, однако называет его нежелательным.
Отметим, ранее консул Венесуэлы в американском городе Майами Скарлет Салазар поддержала оппозиционного лидера Хуана Гуайдо и признала его исполняющим обязанности главы своего государства.
На данный момент провозгласивший себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо заручился поддержкой Евросоюза, 15 стран-членов Организации американских государств, США, Канады, Израиля и многих других государств, включая Украину.
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