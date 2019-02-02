Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо президентом

Армейский чин готов выполнять приказы лидера оппозиции

Хуан Гуайдо. Фото: AFP

Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо президентом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/59e/4da/5c559e4da483e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/59e/4da/5c559e4da483e.jpg 2019-02-02T18:05:00+02:00 Другие страны Армейский чин готов выполнять приказы лидера оппозиции

Генерал Военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. Об этом сообщает местная газета "Насиональ".

"Сегодня с гордостью патриота и демократа я сообщаю, что признаю депутата Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла и в соответствии с этим объявляю о готовности исполнять его приказы", — заявил генерал.

Янес Родригес также назвал власть действующего президента страны Николаса Мадуро "диктаторской" и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства.

"Моих товарищей по оружию я прошу не поворачиваться спиной к народу Венесуэлы, не подавлять [его]", — добавил генерал.

В свою очередь, представители военно-воздушных сил Венесуэлы назвали предателем своего генерала.

"Подлый военнослужащий, который изменил присяге, верности родине [Симона] Боливара и наследию команданте Уго Чавеса, преклонивший колени перед империалистическими притязаниями. Франсиско Янес — предатель", — говорится в сообщении венесуэльских ВВС в "Твиттере".

Как сообщалось, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо не исключает возможности военного вмешательства США в ситуацию в республике, однако называет его нежелательным.

Отметим, ранее консул Венесуэлы в американском городе Майами Скарлет Салазар поддержала оппозиционного лидера Хуана Гуайдо и признала его исполняющим обязанности главы своего государства.

На данный момент провозгласивший себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо заручился поддержкой Евросоюза, 15 стран-членов Организации американских государств, США, Канады, Израиля и многих других государств, включая Украину.

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