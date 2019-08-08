Генпрокуратура начала расследование из-за беспорядков в Кыргызстане

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Генеральная прокуратура Кыргызстана начала расследование дела по фактам произошедших в селе Кой-Таш Чуйской области беспорядков, где произошли столкновения между сотрудниками милиции и сторонниками экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении главного надзорного ведомства страны.

"Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статьям „массовые беспорядки", „убийство", „захват заложников" после инцидента, который произошел вечером 7 августа в селе Кой-Таш", — говорится в сообщении. Как в нем отмечается, экс-президент ранее трижды вызывался на допрос в качестве свидетеля в МВД, однако "законные требования органов следствия были проигнорированы". В связи с чем следователь вынес постановление о "принудительном приводе Атамбаева, исполнение которого было поручено сотрудникам Госкомитета национальной безопасности".

Обстановка на территории Киргизии, где произошли столкновения между сотрудниками милиции и сторонниками бывшего президента Алмазбека Атамбаева, остается стабильной, – об этом уверят в местном МВД.

"Ситуация на всей территории республики остается стабильной и полностью контролируется сотрудниками правоохранительных органов", — заявил представитель ведомства. По его словам, охрана общественного порядка в стране "осуществляется в штатном режиме". "Органы правопорядка обеспечивают общественный порядок и безопасность людей", — заверили силовики.

Напомним, что число получивших травмы и ранения в ходе штурма спецназом дома бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области выросло до 48 человек. Четыре человека госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Напомним, что ранее сотрудники правоохранительных и силовых структур покинули село Кой-Таш, в котором находится резиденция экс-президента Кыргызстане Алмазбека Атамбаева. После штурма дома Атамбаева шесть сотрудников кыргызского спецназа стали заложниками.

Обстановка в районе резиденции Атамбаева остается напряженной.

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Ранее сторонник Алмазбека Атамбаева Равшан Джеенбеков призвал власти к спокойствию. По его словам, бывший президент сейчас находится в своей комнате в доме в Кой-Таше, с ним все в порядке.

Напомним, что спецназ Киргизии в среду предпринял попытку силового захвата экс-президента, которая провалилась. Во время штурма и после него один боец спецназа был убит и еще 36 человек получили травмы и ранения. Также стало известно, что действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и направился в Бишкек, сообщила пресс-служба главы киргизского государства. Также он созвал Совет безопасности страны.

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Напомним, что в Кыргызстане спецназ со стрельбой захватил экс-президента Атамбаева.

Ранее сообщалось, что порядка тысячи сторонников Атамбаева заблокировали дорогу на подъезде к дому бывшего президента в селе Кой-Таш. В село прибыли около 300 сотрудников спецназа МВД и ГКНБ, но сторонники Атамбаева не давали им проехать к его дому.

Ближе к ночи из Бишкека к резиденции в Кой-Таше были стянуты дополнительные силы и готовился новый штурм дома. Сторонники Атамбаева также начали отстреливаться.

В то же время дочь Алмазбека Атамбаева – Алия Шагиева – заявила, что ее отец до сих пор находится в Кой-Таше: "Во-первых, мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал, и то, что он якобы находится в безопасности — наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше".

Напомним, это не первый случай, когда правоохранительные органы Кыргызстана интересуются бывшими лидерами государства.

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Так, первый президент Кыргызстана (1990-2005) Аскар Акаев в апреле 2005-го в результате "тюльпановой революции" сложил с себя полномочия президента и бежал в Россию .

Вступивший вслед за ним на должность главы государства Курманбек Бакиев (2005-2010) ушел в отставку в результате второй революции в Кыргызстане. Бежал в Беларусь; на Родине заочно приговорен к 24 годам колонии строгого режима.

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