Генсек ООН назначил нового спецпосланника по Сирии

Сегодня, 19:28

Гейра Педерсен сменяет на этом посту Стаффана де Мистуру, который заявил о намерении в конце ноября покинуть свой пост по причинам личного характера

Гейра Педерсен. Фото: AFP
Гейра Педерсен. Фото: AFP

Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил новым спецпосланником всемирной организации по Сирии Гейра Педерсена. Об этом сообщает в среду пресс-служба генсека ООН.

"Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерриш сегодня объявил о назначении Гейра Педерсена из Норвегии своим специальным посланником по Сирии", - говорится в сообщении.

Педерсен сменяет на этом посту Стаффана де Мистуру, который заявил о намерении в конце ноября покинуть свой пост по причинам личного характера.

В сообщении ООН не уточняется, приступает ли Педерсен к работе немедленно или же де Мистура до конца ноября останется на своем посту.

Ранее СМИ распространили выдержки из письма Гутерриша, в котором тот заявляет о намерении назначить Педерсена на должность спецпосланника. В письме генсек отметил, что, по его мнению, "господин Педерсен будет поддерживать стороны в Сирии, способствуя всеобъемлющему и заслуживающему доверия политическому решению, отвечающему демократическим чаяниям сирийского народа".

Педерсен в 2012 году стал постоянным представителем Норвегии при ООН. В 2017 году он стал послом Норвегии в Китае. Он женат, у него пятеро детей.

Как сообщалось, Совет безопасности ООН отверг российский проект резолюции по Сирии.

Напомним, глава Пентагона сообщил важное решение США по Сирии.
Сирия, ООН, гутерреш
Источник:

Интерфакс

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