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Генсек ООН ответил на жесткие нападки Трампа на ВОЗ

9 апреля, 06:44

Елена Кузьмич

«Сейчас время для единства - для того, чтобы международное сообщество работало вместе», - заявил он

Генсек ООН Антониу Гутерриш в ответ на критику работы Всемирной организации здравоохранения во время пандемии коронавируса призвал пока что не заниматься определением того, кто как выполнил свою работу.

"Сейчас время для единства – для того, чтобы международное сообщество работало вместе, чтобы остановить вирус и свести на нет негативные последствия", – приводит агентство Associated Press слова генсека ООН.

По его словам, сейчас не время для того, чтобы "извлекать уроки", однако когда пандемия закончится, нужно будет изучить, как именно инфекция появилась и так быстро распространилась. Также можно будет проанализировать последовавшие меры и реакцию на эту кризисную ситуацию. Он заметил, что уже после этого анализа можно будет делать какие-либо выводы.

Гутерриш добавил, что ситуация с коронавирусом нового типа "беспрецедентная для нашего времени и потому требует беспрецедентного ответа".

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Ранее президент США Дональд Трамп подверг критике то, как ВОЗ борется с коронавирусом.

Трамп заявил, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом COVID-19, и потому он обдумывает, в каком объёме ее следует в дальнейшем финансировать.

"ВОЗ получает очень большие деньги от США", – напомнил он. При этом Трамп отметил, что изначально в ВОЗ были не согласны с его решением закрыть границу с Китаем, чтобы сдержать распространение вируса. "Они ошиблись по многим вопросам, кажется, что они занимали крайне прокитайскую позицию", – заявил Трамп.

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"Они не пробили вовремя тревогу. Вероятно, им следовало начать действовать на несколько месяцев раньше", – добавил он.

Поэтому, по словам президента, "мы посмотрим, за что мы платим". В связи с этим он намерен "очень решительно приостановить" финансирование деятельности этой организации.

Позже, отвечая на уточняющий вопрос журналиста о том, разумно ли в разгар пандемии коронавируса замораживать финансирование ВОЗ, Трамп уточнил, что пока все-таки не прекращает финансирование. "Я сказал, что мы будем рассматривать этот вопрос", – сказал президент США.

При этом ранее Трамп неоднократно говорил, что в настоящее время у США нет проблем в работе с Китаем по теме коронавируса. Его основная претензия к Пекину в данном случае заключается в том, что китайские власти, по мнению Трампа, длительное время скрывали вспышку коронавируса на своей территории.

Также в ВОЗ напомнили о важной необходимости мыть руки из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США ООН ВОЗ генсек коронавирус Дональд Трамп пандемия

Источник: Интерфакс

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