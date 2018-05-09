Генсек ООН призвал все страны поддержать иранскую ядерную сделку после выхода из нее США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал во вторник все государства – члены организации поддержать сделку по иранской ядерной программе после объявленного президентом США Дональдом Трампом решения отказаться от участия в этом соглашении и вновь ввести санкции против Тегерана. В письменном заявлении административный глава выразил "глубокую обеспокоенность" данным шагом американской администрации, передает ТАСС.

"Я последовательно подчеркивал, что СВПД является важным достижением в сфере ядерного нераспространения и дипломатии, а также внес вклад в поддержание регионального и международного мира и безопасности", – заявил генсек.

"Я призываю всех других участников СВПД полностью выполнять их обязательства в рамках СВПД, а все другие государства-члены [ООН] – поддержать это соглашение", – подчеркнул Гутерриш.

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По его словам, любые вопросы, связанные с выполнением СВПД, нужно решать в рамках механизмов, предусмотренных сделкой, а проблемы, не касающиеся непосредственно ядерной программы Ирана, например беспокоящую США и союзников разработку Тегераном баллистических ракет, урегулировать без ущерба для соглашения, заключенного в 2015 г.

Ранее 8 мая Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном.Он пообещал ввести самый высокий уровень санкций в отношении Исламской Республики и пригрозил, что страны, которые продолжат сотрудничество с Ираном в обход американских санкций, столкнутся с "тяжелыми последствиями".

Ранее глава Белого дома дал срок до 12 мая на то, чтобы договориться с "европейской тройкой" о внесении изменений в иранскую ядерную сделку. В случае, если эти усилия не увенчаются успехом, Трамп пригрозил выйти из СВПД.