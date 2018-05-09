Генсек ООН призвал все страны поддержать иранскую ядерную сделку
Генсек ООН призвал все страны поддержать иранскую ядерную сделку после выхода из нее США
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал во вторник все государства – члены организации поддержать сделку по иранской ядерной программе после объявленного президентом США Дональдом Трампом решения отказаться от участия в этом соглашении и вновь ввести санкции против Тегерана. В письменном заявлении административный глава выразил "глубокую обеспокоенность" данным шагом американской администрации, передает ТАСС.
"Я последовательно подчеркивал, что СВПД является важным достижением в сфере ядерного нераспространения и дипломатии, а также внес вклад в поддержание регионального и международного мира и безопасности", – заявил генсек.
"Я призываю всех других участников СВПД полностью выполнять их обязательства в рамках СВПД, а все другие государства-члены [ООН] – поддержать это соглашение", – подчеркнул Гутерриш.
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По его словам, любые вопросы, связанные с выполнением СВПД, нужно решать в рамках механизмов, предусмотренных сделкой, а проблемы, не касающиеся непосредственно ядерной программы Ирана, например беспокоящую США и союзников разработку Тегераном баллистических ракет, урегулировать без ущерба для соглашения, заключенного в 2015 г.
Ранее 8 мая Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном.Он пообещал ввести самый высокий уровень санкций в отношении Исламской Республики и пригрозил, что страны, которые продолжат сотрудничество с Ираном в обход американских санкций, столкнутся с "тяжелыми последствиями".
Ранее глава Белого дома дал срок до 12 мая на то, чтобы договориться с "европейской тройкой" о внесении изменений в иранскую ядерную сделку. В случае, если эти усилия не увенчаются успехом, Трамп пригрозил выйти из СВПД.