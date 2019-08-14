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Гибель 52 человек в автобусе в Казахстане: суд вынес приговор

Сегодня, 13:03

Владельца автобуса признали виновным в использовании неисправного транспортного средства

/ Фото: Flickr

В Казахстане приговорили к колонии Ордухана Мехтиева – владельца автобуса, в котором в результате пожара в прошлом году погибли десятки человек.

Суд признал мужчину ответственным за использование неисправного автобуса.

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"Сарыагашский районный суд Туркестанской области признал его виновным по статье 348 часть 4 Уголовного кодекса и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности", – сообщили в пресс-службе суда 14 августа.

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Отмечается, что таким образом иск потерпевших был удовлетворен частично.

Напомним, 18 января прошлого года в Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 из 57 находившихся в салоне человек. Позже стало известно, что пассажирами были граждане Узбекистана, которые направлялись на заработки в Россию. Среди выживших – двое водителей автобуса, которые являются гражданами Казахстана.

Следователи восстановили события трагедии. Пассажиры транспортного средства грелись в автобусе с помощью паяльной лампы. Вдруг в автобусе произошла драка, и кто-то из пассажиров пнул контейнер с бензином. После того, как жидкость попала на лампу, сразу все вспыхнуло.

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Источник: ТАСС

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