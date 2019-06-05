Гибель альпинистов в Гималаях: стала известна причина

Альпинисты сознательно рисковали, изменив маршрут без разрешения

Фото: Pixabay

Международная группа из восьми альпинистов, которые, как полагают, погибли на гималайской горе Нандадеви в Индии, сознательно рисковала, изменив маршрут без разрешения. Об этом сообщает в среду телеканал "Ньюз 18" со ссылкой на местные власти.

По их данным, группа во главе с опытным британским альпинистом Мартином Мораном получила разрешение на подъем на восточную вершину пика Нандадеви (7434 м над уровнем моря). Спортсмены ушли из базового лагеря на подъем 13 мая. 22 мая группа Морана сообщила в соцсетях, что ее члены изменили планы и намерены подняться на пик, "на который еще никто не поднимался". Это одна из соседних безымянных вершин высотой 6477 м над уровнем моря.

"Они сознательно подвергли риску свои жизни, изменив планы и не сообщив властям. Разрешение было дано для подъема на восточный пик Нандадеви, любые изменения (планов восхождения) незаконны. Мы ничего не знали о том, что они переменили планы, и это стало фатальным", - сказал представитель властей штата Уттаракханд на условиях анонимности.

В минувшее воскресенье спасатели обнаружили группу из четырех британских альпинистов, которая не входила в состав пропавшей команды, но поддерживала с ней связь. Британцы сообщили, что последний раз связывались с международной группой 26 мая, но на следующий день в районе восхождения сошла лавина, и альпинисты прекратили выходить на связь. Британцы вертолетом переправлены в базовый лагерь у подножия горы.

Ранее сообщалось, что в Гималаях нашли тела пятерых альпинистов, пропавших в минувшую пятницу.

В составе группы было восемь человек – четверо британцев, двое американцев, австралийка и профессиональный местный альпинист. Судьба еще трех человек – пока неизвестна. К поискам привлекли военную авиацию. Правда, спасатели признаются: шансы найти людей живыми – крайне малы.

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