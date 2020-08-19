Гибель демонстранта в Беларуси: следователи раскрыли детали

Перед смертью силовики выстрелили Геннадию Шутову в плечо и голову

Белорусские следователи утверждают, что 43-летний Геннадий Шутов, который сегодня скончался от огнестрельного ранения, полученного во время антиправительственной акции в Бресте, первым напал на правоохранителя.

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Об этом, как сообщает TUT.by, заявили в Следственном комитете Беларуси.

Якобы 11 августа Шутов и еще один мужчина "напали на лиц, выполнявших задачи по охране общественного порядка при проведении несанкционированного массового мероприятия".

В рапорте силовиков говорится, что мужчины били их металлической трубой и попытались отнять табельное оружие.

"Воспринимая действия подозреваемых как реальную угрозу жизни и здоровью и пресекая попытки завладеть табельным оружием, (один из правоохранителей – ред.) применил в отношении нападавшего оружие, выстрелив в направлении плеча. Однако, ввиду продолжавшегося активного сопротивления мужчины, непреднамеренно ранил его в область головы", — утверждают в Следственном комитете.

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Раненого госпитализировали, но, спустя 8 дней, он скончался.

Геннадий Шутов

Следователи собираются дать правовую оценку действий Шутова и второго мужчины, а также оценить правомерность применения правоохранителями оружия.

Напомним, согласно официальным данным, Шутов стал четвертой жертвой протестов: двое из них были убиты в Минске, а один в Гомеле. Однако правозащитники утверждают, что погибших не менее пяти.

Кроме того, по подсчетам организации "Вясна", около 100 пострадавших до сих пор остаются в больницах, а не менее 50 людей числятся пропавшими без вести.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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