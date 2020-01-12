Гибель лайнера МАУ: в Иране рассказали о компенсациях украинцам

В Организации гражданской авиации Ирана озвучили, от чего зависят выплаты

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украина и Иран еще не определили объем компенсации, которую получат семьи 11 украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране 8 января.

Об этом, как сообщает новостное агентство IRNA, заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

По его словам, размер выплат будет определяться на основании существующих двусторонних договоренностей.

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"Поскольку крушение украинского самолета не является рядовым случаем, выплата компенсаций зависит от договоренностей Ирана и Украины", – сказал Резайефар.

В то же время, по его словам, ущерб зданиям возле города Паранд и зеленым насаждениям, будет возмещен не властями Исламской республики, а украинской компанией-страховщиком.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Несмотря на то что изначально Иран всячески отрицал версию о причастности иранских ПВО к крушению, 11 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой.

Как Иран признал свою вину и с остальными подробностями расследования трагедии вы можете ознакомиться в специальной хронике: "Все версии крушения самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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