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Гибель мирных жителей в Афганистане: в ООН озвучили печальную статистику

Сегодня, 10:15

Больше всего афганцев погибли из-за набегов и столкновений, далее следуют жертвы взрывов самодельных бомб и воздушных ударов

/ Фото: AFP

Гибель мирных жителей в Афганистане: в ООН озвучили печальную статистику https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Другие страны Больше всего афганцев погибли из-за набегов и столкновений, далее следуют жертвы взрывов самодельных бомб и воздушных ударов

Более 1 тыс. 300 афганцев были убиты и еще 2 тыс. 466 получили ранения за первые шесть месяцев этого года. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Миссию помощи ООН в Афганистане (UNAMA).

Последние данные о жертвах среди мирного населения обнародовали на фоне стремлений Вашингтона прекратить 18-летнюю войну с исламистскими группировками. США хотят подписать мирный пакт до 1 сентября – перед президентскими выборами в Афганистане.

Сейчас группировка "Талибан" контролирует или пытается установить контроль над более чем половиной территории страны – самая большая площадь с момента начала в Афганистане операции под руководством США в 2001 году.

По данным ООН, больше всего афганцев погибли из-за набегов и столкновений, далее следуют жертвы взрывов самодельных бомб и воздушных ударов. 52% жертв вызваны действиями талибов и других исламистских группировок. Провластными силами убито 717 человек и 680 ранено, что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают в ООН.

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Среди погибших – 327 детей, 880 получили ранения. За первые полгода погибли 144 женщины, ранены 286.

"Стороны конфликта могут давать разные объяснения последним тенденциям, каждая из которых призвана оправдать собственную военную тактику", - заявил Ричард Беннетт, руководитель UNAMA.

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Он подчеркнул, что уменьшить количество жертв среди гражданского населения можно не только соблюдая нормы международного гуманитарного права, но и уменьшив интенсивность боевых действий.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп поручил ему начать выводить войска из Афганистанадо 2020 года. Помпео отметил, что президент США сказал покончить с бесконечными войнами, и выразил надежду, что потребность в боевых силах в регионе уменьшится.

Госсекретарь США подчеркнул, что США и талибы достигли значительного прогресса в переговорах, которые ведутся в течение последнего года.

Напомним, мы писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие 3-5 лет . Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Так, предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, которое составляет 14 тысяч военнослужащих.

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Афганистан ООН талибы

Источник: Радио Свобода

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