Причиной ДТП, в котором погиб самозваный "премьер-министр Абхазии" Геннадия Гагулия, стал выезд на автодорогу молодого человека, пребывающего в состоянии наркотического опьянения, и непредоставление им беспрепятственного проезда премьерскому кортежу, в результате чего произошло столкновение правительственного автомобиля Toyota и частных "Жигулей".

Об этом сообщает пресс-служба незаконного "министерства внутренних дел" Абхазии.

Как выяснили правоохранители, авария случилась 8 сентября, около 22:40 по киевскому времени, когда 22-летний Хаджарат Тарсман, житель Гудаутского района, у которого не было ни водительских прав, ни документов на ВАЗ-21099, решил прокатиться по трассе Псоу – Ингур.

В районе с. Блабырхуа Гудаутского района он не обратил внимания на приближавшийся правительственный кортеж, сопровождаемый автомобилями с проблесковыми маячками и "крякалками", в результате чего столкнулся с автомобилем Toyota Camry из. т.наз. "аппарата КМ РА", следовавшим в составе автоколонны.

В результате ДТП единственный пассажир Toyota – "премьер-министр" Геннадий Гагулия скончался от полученных травм. Любопытно, что несмотря на жуткие повреждения машины, телохранитель и водитель "премьера" получили не опасные для жизни и здоровья телесные повреждения и к утру 9 сентября выписались из больницы.

Также выяснилось, что водитель злосчастных "Жигулей" в момент аварии пребывал в состоянии наркотического опьянения. Сейчас он задержан и водворен в ИВС.

Напомним, в ноябре 2014-го в Сухуме было совершено нападение на другого т.наз. "премьера Абхазии" – Беслана Бутба. Тогда машине, в которой ехал глава правительства с семьей, преградил другой автомобиль, из которого выскочили двое мужчин, которые нанесли премьеру телесные повреждения и скрылись. Позже нападавшие были задержаны.

Справка. Геннадий Гагулия занимал должность "премьера" Абхазии в 1995-199-м, 2002-2003-м и 2018-м годах. До 2004 года он руководил администрацией незаконного "президента Абхазии".

Абхазия является частично признанной "республикой". Ее т.наз. "независимость" признала поддержавшая вооруженный конфликт в Грузии Россия, а также Венесуэла, Никарагуа и Науру. О признании Абхазии также заявили фейковые "республики" Донбасса, а также Сирия. Однако власти Грузии считают Абхазию частью грузинской территории, аналогичного мнения придерживаются в Организации Объединенных Наций, США и Европейской комиссии.