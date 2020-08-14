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Гибель протестующего белоруса попала на видео: шел с пустыми руками

14 августа, 18:10

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Мужчина пытался пройти мимо силовиков, однако был застрелен

Гибель белоруса Александра Тарайковского, который вышел на акцию протеста против 26-летней диктатуры президента Александра Лукашенко, в Минске 10 августа попала на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале LIFE SHOT.

О том, что на видео действительно Тарайковский, рассказала изданию его сестра. Она узнала его по одежде и полностью уверена, что это её брат.

На 14-й секунде видео можно заметить, что один из силовиков наводит на протестующего ружье с мощным фонарем, после чего тот падает замертво.

Напомним, что государственные СМИ Беларуси утверждали, что погибшим был "уголовник, который ранее был осужден за убийство". Никакие факты при этом не приводились, а имя жертвы не раскрывалось. Известно было лишь, что он уроженец и житель Минска.

Стоит отметить, что, по версии властей, в руках у демонстранта сработало взрывное устройство, хотя, судя по опубликованному видео, протестующий просто стоял в десятке метров от силовиков, не предпринимая никаких действий.

Внимание! Видео содержит элементы смерти, жестокости и насилия (18+)

Елена, гражданская жена погибшего, рассказала, что основная причина его смерти — "открытая рана грудной клетки". Она не верит в версию смерти от МВД, что у Александра было взрывное устройство. По ее словам, около станции метро "Пушкинская" в тот вечер он оказался, потому что пошел в квартиру отца — она примерно в 300 метрах от того места. В этой квартире они с отцом делали ремонт. При этом пошел он в шортах, майке, взяв с собой телефон, пачку сигарет, деньги, карточки в карманах, "шел с пустыми руками", это было примерно в восемь часов вечера, сообщает TUT.by.

"Я ему звонила в 22:20, он сказал, что на Пушкинской и что там ужас что творится, что идет домой. Я уточнила: "Ты один?", он сказал, что один. Я набирала его потом в два часа ночи, гудки шли, но ответа не было. Я его искала два дня и только к концу второго дня с отцом связался следователь и сообщил", – рассказала женщина.

Елена подтвердила, что Александр отсидел в тюрьме. Был приговорен к семи годам заключения за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

"Он вступился за свою мать. Ее избил сожитель, он за нее вступился и так получилось. Мы никогда об этом не говорили", — говорит женщина, заметив, что муж отсидел весь срок и вскоре с него сняли судимость.

Напомним, это не единственная смерть протестующего в Беларуси: в Гомеле после задержания умер 25-летний парень.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Источник: Сегодня

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