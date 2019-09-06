Гиперинфляция в Венесуэле в 2019 году превысила 2,6 тысячи процентов

Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек

Цены на витрине магазина в Каракасе / Фото: AFP

Уровень инфляции в Венесуэле с января по август текущего года достиг 2674%. Такие данные обнародовал член постоянного комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Анхель Альварадо. Законодательный орган находится под контролем политических оппонентов правительства во главе с президентом Николасом Мадуро.

"Гиперинфляция сохраняется, — написал Альварадо в своем Twitter. — В августе инфляция составила 65,2%, экономическая активность в первом полугодии сократилась на 42,6%". В годовом выражении рост цен превысил 135 тыс. процентов. По оценкам Альварадо, в настоящее время на минимальную зарплату, которая равна 40 тыс. боливаров (1,7 доллара), можно купить только 2% необходимого на месяц набора продуктов.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек.

Реклама

Напомним, что в мае в Осло прошли два раунда непрямых переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве Норвегии. Новый этап общения 8 июля начался на Барбадосе. В начале августа власти Венесуэлы объявили об отказе участвовать в очередном раунде переговоров. Это решение они объяснили "опасной и грубой агрессией" со стороны властей США, имея в виду очередные санкции Вашингтона.

Как мы писали ранее, переговоры представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуайдо, будут возобновлены.

В тренде Зеленский встретился с влиятельными американскими сенаторами: о чем шел разговор

Напомним, в январе 2019 года на фоне массовых протестов против Мадуро председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама