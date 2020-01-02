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Глава генштаба Вооруженных сил Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета: фото

2 января, 10:24

Всего на борту вертолета Black Hawk в момент инцидента находились 13 человек, 10 из них были обнаружены живыми

Место экстренной посадки вертолета. Фото: REUTERS/TS/KTS

Место экстренной посадки вертолета. Фото: REUTERS/TS/KTS

На Тайване, где ранее мост упал на корабли, произошла новая трагедия. Начальник генштаба тайваньской армии Шэнь Имин погиб в результате вынужденной посадки вертолета, в котором он находился, в гористой местности недалеко от столицы региона Тайбэя, сообщает агентство EFE.

Место посадки вертолета. Фото: REUTERS/TS/KTS

Место посадки вертолета. Фото: REUTERS/TS/KTS

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В результате аварийной посадки вертолета всего погибли восемь человек, пятеро выжили.

Всего на борту вертолета Black Hawk в момент инцидента находились 13 человек, 10 из них были обнаружены живыми. По данным СМИ, вертолет летел из Тайбэя в город Илан на мероприятие, связанное с Новым годом.

Ранее сообщалось, что боливийский президент едва не разбился в авиакатастрофе. Вертолету, в котором летел Эво Моралес, пришлось идти на экстренную посадку. Произошло это, когда глава страны улетал из поселка в Андах, где открыл новую дорогу. У вертолета после взлета обнаружили поломку в хвостовой части. Вертолет крутило и шатало, он едва не упал на землю. Пилоту удалось приземлить машину. Никто не пострадал. Но все, кто был в вертолете, сильно понервничали.

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Тайвань вертолет экстренная посадка

Источник: Интерфакс

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