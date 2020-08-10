Глава Китая первым поздравил Лукашенко с победой: что сказал Си Цзиньпин

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах. Он уверен, что под руководством многолетнего белорусского лидера эта страна добьется еще больших успехов.

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Об этом сообщает "БЕЛТА".

Отмечается, что глава Китая стал первым иностранным лидером, поздравившим Лукашенко.

"От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства", – заявил Си Цзиньпин.

Он отметил высокий уровень китайско-белорусских отношений и рассчитывает усиление партнерства, открытия новых перспектив взаимовыгодного сотрудничества в различных областях на благо двух стран и народов.

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"Китай и Беларусь являются "железными братьями" и всепогодными партнерами. Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений и дорожу хорошими рабочими отношениями и личной дружбой с вами", – подчеркнул китайский лидер и пожелал Беларуси процветания и могущества, а ее народу – счастья и благополучия.

Как сообщали новости "Сегодня", Лукашенко сделал первое заявление после выборов, но короткое: "Политика одна должна быть – люди". Несмотря на уличные "войны" между активистами и силовиками, белорусский лидер больше не нашел слов.

Пока оппозиция и простые белорусы отказываются признать результаты голосования, протестуют на улицах, наблюдатели от СНГ не увидели нарушений на выборах в Беларуси.

А вот в Украине не в восторге от происходящего. Президент Владимир Зеленский в своем заявлении о масштабных столкновениях в Беларуси призвал отказаться от насилия и начать диалог между властью и протестующими.

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