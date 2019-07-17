Глава МАГАТЭ собирается в отставку: СМИ узнали причину

Официальное заявление Юкия Амано сделает на следующей неделе

Юкия Амано. Фото: Flickr

В марте следующего года глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано собирается досрочно сложить свои полномочия.

Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, согласно которым такое решение 72-летнего гендиректора МАГАТЭ связано с состоянием его здоровья – на прошлой неделе он уже во второй раз за год пропустил внеочередное заседание совета организации.

В самой организации эту информацию прямо не подтвердили.

"Генеральный директор находится в постоянном контакте с членами совета управляющих относительно его будущих планов. Он сделает официальное сообщение по этому поводу в соответствующее время", – говорится в опубликованном 17 июля пресс-релизе "атомного" агентства.

Ожидается, что официально о своей отставке Амано объявит на следующей неделе.

Напомним, что японский дипломат Амано возглавил МАГАТЭ в декабре 2009 года и с тех пор дважды переизбирался на эту должность. Его полномочия истекают в 2021 году.

Именно в его каденцию была заключена "ядерная сделка" между Ираном и шестью мировыми державами – США, Россией, Китаем, Францией, Великобританией и Германией.

Напомним, что осенью прошлого года в МАГАТЭ подтвердили, что Иран выполняет взятые на себя обязательства в рамках ядерного соглашения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Глава МАГАТЭ собирается в отставку: СМИ узнали причину". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"