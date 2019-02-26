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Глава МИД Ирана объявил о своей отставке

Сегодня, 03:33

Ряд источников подтвердили его отставку, однако неизвестно, принял ли ее президент Ирана Хасан Роухани

Фото: AFP
Глава МИД Ирана объявил о своей отставке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/49a/f22/5c749af22edad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/49a/f22/5c749af22edad.jpg Другие страны Ряд источников подтвердили его отставку, однако неизвестно, принял ли ее президент Ирана Хасан Роухани

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник объявил о своей отставке. Соответствующее сообщение было размещено на его странице в "Инстаграме".

"Я хочу сильно поблагодарить народ Ирана и уважаемых служителей государства за прошедшие 67 месяцев. Искренне извиняюсь за то, что не могу продолжать работу, и прошу прощения за свои промахи за время службы", — говорится в тексте.

Агентство Рейтер, ссылаясь на Тасним, указывает, что ряд источников подтвердили его отставку, однако неизвестно, принял ли ее президент Ирана Хасан Роухани.

Стоит отметить, что Зариф сыграл важную роль в заключении в 2015 году ядерной сделки между Ираном и постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией.

Эта сделка сейчас находится под угрозой срыва после того, как президент США Дональд Трамп принял решение выйти из соглашения и вернул санкции против иранского режима в 2018 году.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий – сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана.

Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов.

Напомним, вторая часть санкций США в отношении Ирана вступила в силу 5 ноября. Она затронет энергетическую отрасль Ирана, сделки, относящиеся к нефти, а также транзакции с ЦБ Ирана, судоходство и судостроение.

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Тег Иран, министр, отставка, мид, Зариф

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Источник:

ТАСС

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