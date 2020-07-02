Глава Минздрава Новой Зеландии ушел в отставку из-за нарушения карантина

Министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк заявил об отставке. Он дважды нарушил режим самоизоляции во время карантина, в связи с чем решил покинуть пост. Об этом сообщает газета Otago Daily Times.

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"Дэвид решил, что его присутствие на этом посту лишь отвлекает от мер, принимаемых правительством для борьбы с коронавирусом, и более широких реформ в сфере здравоохранения", − рассказала премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Отмечается, что экс-министр МОЗ нарушил режим самоизоляции во время велосипедной прогулки и пикника на пляже. До парламентских выборов 19 сентября освободившуюся должность будет занимать министр образования Крис Хипкинз.

Ранее мы сообщали, что в Новой Зеландии, где в начале июня сообщили о полной победе над коронавирусом и отмене большинства карантинных ограничений, обнаружили два новых случая инфицирования.

Напомним о курьезном случае, который произошел из-за коронавируса с новозеландским премьером Джасиндой Ардерн – из-за объявленных ее правительством эпидемиологических правил ее с женихом отказались впускать в кафе в Веллингтоне.

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Безопасно ли ходить на пляж, смотрите в видеосюжете:

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