Глава МВД Турции подал в отставку после неудачи с введением комендантского часа

Президент Турции Тайип Эрдоган не поддержал заявление министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, в котором тот просил о своей отставке после неудачи с введением 48-часового комендантского часа в стране. Об этом говорится в распространенном в воскресенье коммюнике администрации турецкого лидера.

"Наш министр подал прошение об отставке нашему президенту. Эрдоган заявил, что не счел это требование подходящим, — отмечается в коммюнике. — Отставка министра внутренних дел не принята, он продолжит исполнять свои обязанности".

В заявлении подчеркивается, что Сулейман Сойлу "заслужил признательность турецкой нации за свою успешную работу". Эрдоган указал на его заслуги в борьбе с терроризмом, а также на его самоотверженную работу при различных стихийных бедствиях, которые происходили в стране.

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В воскресенье Сойлу объявил в "Твиттере" об отставке и попросил прощения у руководства страны и всего турецкого народа.

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10 апреля в 23:00 по местному времени Министерство внутренних дел Турции объявило, что в рамках борьбы с распространением коронавируса вводится 48-часовой запрет на выход из домов для жителей 31 провинции, включая Анкару, Стамбул и Анталью. После этого в социальных сетях появились видеоролики огромных толп у магазинов — люди были вынуждены отправиться за продуктами после объявления о введении комендантского часа. Решение было также резко раскритиковано основной оппозиционной Народно-республиканской партией (НРП).

А ранее в Турции ввели запрет на въезд и выезд транспорта для 30 городов. Также введены ограничения на передвижение молодежи по улицам турецких городов.

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