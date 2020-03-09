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Глава ВОЗ заявил, что угроза пандемии коронавируса стала вполне реальной

9 марта, 22:56

Елена Вус

Это будет далеко не первая пандемия в истории

Коронавирус Covid-19 продолжает распространяться, и не исключено, что эпидемия перерастет в пандемию, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Коронавирус уже присутствует в очень многих странах, и угроза пандемии стала вполне реальной", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

Однако, по его словам, это будет далеко не первая пандемия в истории, и человечество способно справляться с такими проблемами.

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Согласно критериям ВОЗ, пандемия – распространение нового заболевания в мировых масштабах. К примеру, пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.

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Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что пока нельзя утверждать, что летом коронавирус перестанет распространяться.

А тем временем стало известно, что коронавирус проник в последнюю страну Евросоюза. Так, вслед за Албанией 9 марта стало известно о первых зафиксированных случаях коронавирусной инфекции на Кипре. Там возбудитель атипичной пневмонии COVID-19 обнаружили сразу у двух пациентов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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эпидемия ВОЗ коронавирус пандемия

Источник: Интерфакс-Украина

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