Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Главного подозреваемого в массовой стрельбе в Новой Зеландии арестовали

Сегодня, 02:42

Судья зачитал ему одно обвинение в убийстве

Фото: AFP
Главного подозреваемого в массовой стрельбе в Новой Зеландии арестовали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d96/9f1/5c8d969f1411b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d96/9f1/5c8d969f1411b.jpg Другие страны Судья зачитал ему одно обвинение в убийстве

Брентона Тарранта, главного подозреваемого в массовой стрельбе в двух мечетях в Крайстчарче, арестовали до 5 апреля.

Об этом сообщает AFP.

28-летний Таррант зашел в зал суда в наручниках и белом тюремном халате в сопровождении двух вооруженных охранников, где судья зачитал ему одно обвинение в убийстве.

Главный подозреваемый в массовой стрельбе не просил о возможности выхода из тюрьмы под залог и был арестован до 5 апреля.

После того, как Таррант покинул зал суда, судья подчеркнул, что, хотя "сейчас одно обвинение в убийстве, разумно предположить, что будут другие".

"Другой мужчина, которого арестовали в пятницу, появится в суде в понедельник по обвинению, которое касается нападений, он, по предварительным данным, он не участвовал в расстрелах", – заявил комиссар полиции Майк Буш.

По данным полиции, число погибших в результате стрельбы возросло до 50.

Как пишут местные СМИ, Таррант работал личным тренером. Менеджер тренажерного зала, в котором он работал, заявил, что тот начал ездить за границу в 2011 году. В сети есть фото, которое показывает Тарранта в Пакистане в 2018 году.

В полиции заявили, что жертвами стрельбы стали иммигранты из Турции, Индонезии, Иордании, Саудовской Аравии и Малайзии.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу. Сообщалось, что жертвами теракта стали не менее 49 человек и еще 48 потерпевших были доставлены в больницы.

Как мы уже писали, свои соболезнования в связи со случившихся в Крайстчерче также выразили Европарламент, Турция, Австралия, а Совет Европы, Испания, Пакистан и многие другие страны осудили атаку.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон распорядился приспустить флаги в стране в память о жертвах стрельбы в мечетях Крайстчерча. Кроме того, он осудил и призвал покинуть парламент сенатора Фрейзера Аннинга, который возложил вину за гибель людей на либеральное правительство Новой Зеландии и самих мусульман.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег суд, террорист, арест, стрельба, новая зеландия, мечеть, подозреваемый

Вы сейчас просматриваете новость " Главного подозреваемого в массовой стрельбе в Новой Зеландии арестовали". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ни сожаления, ни раскаяния: в Новой Зеландии перед судом предстал напавший на мечети террорист

Вчера, 18:06

В результате стрельбы в мечетях погибли 49 человек

Разведка MI5 проверяет связь новозеландского стрелка с британскими экстремистами

Вчера, 15:36

Стрелок из Новой Зеландии призвал своих последователей убить мэра Лондона Садика Хана

Во время чудовищного теракта в Новой Зеландии застрелили игрока местной сборной

Вчера, 14:16

Федерация футбола Новой Зеландии пока отказалась подтверждать эту информацию

Фонд помощи жертвам терактов в Новой Зеландии собрал около двух миллионов долларов

Вчера, 08:31

Новозеландская группа поддержки жертв насилия создала странички на двух интерент-ресурсах для краудфаундинга

Полиция Новой Зеландии заблокировала одну из больниц из-за угрозы безопасности

Вчера, 07:35

В качестве меры предосторожности полиция просит избегать посещения больницы и близлежащих районов

Минимум двое индийцев ранены из-за стрельбы в мечетях в Новой Зеландии

Вчера, 06:46

Девять этнических индийцев считаются пропавшими без вести после этого теракта

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина

Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы

В Донецке остановлен завод

В России умерла известная певица Юлия Началова

11 продуктов, которые приводят к онкологии

6 вещей, которые женщина должна скрывать от своего мужчины

Чего лишится после развода Ани Лорак

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Гриценко лидирует в президентском рейтинге в случае его поддержки
Загрузка...

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

15 марта, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

15 марта, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

15 марта, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Врачи назвали диагноз, из-за которого Началова попала в больницу

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Данилко обвинили в хищении ребенка "на органы": певец о скандале