Главного подозреваемого в массовой стрельбе в Новой Зеландии арестовали

Судья зачитал ему одно обвинение в убийстве

Фото: AFP

Главного подозреваемого в массовой стрельбе в Новой Зеландии арестовали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d96/9f1/5c8d969f1411b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d96/9f1/5c8d969f1411b.jpg 2019-03-17T02:42:00+02:00 Другие страны Судья зачитал ему одно обвинение в убийстве

Брентона Тарранта, главного подозреваемого в массовой стрельбе в двух мечетях в Крайстчарче, арестовали до 5 апреля.

Об этом сообщает AFP.

28-летний Таррант зашел в зал суда в наручниках и белом тюремном халате в сопровождении двух вооруженных охранников, где судья зачитал ему одно обвинение в убийстве.

Главный подозреваемый в массовой стрельбе не просил о возможности выхода из тюрьмы под залог и был арестован до 5 апреля.

После того, как Таррант покинул зал суда, судья подчеркнул, что, хотя "сейчас одно обвинение в убийстве, разумно предположить, что будут другие".

"Другой мужчина, которого арестовали в пятницу, появится в суде в понедельник по обвинению, которое касается нападений, он, по предварительным данным, он не участвовал в расстрелах", – заявил комиссар полиции Майк Буш.

По данным полиции, число погибших в результате стрельбы возросло до 50.

Как пишут местные СМИ, Таррант работал личным тренером. Менеджер тренажерного зала, в котором он работал, заявил, что тот начал ездить за границу в 2011 году. В сети есть фото, которое показывает Тарранта в Пакистане в 2018 году.

В полиции заявили, что жертвами стрельбы стали иммигранты из Турции, Индонезии, Иордании, Саудовской Аравии и Малайзии.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу. Сообщалось, что жертвами теракта стали не менее 49 человек и еще 48 потерпевших были доставлены в больницы.

Как мы уже писали, свои соболезнования в связи со случившихся в Крайстчерче также выразили Европарламент, Турция, Австралия, а Совет Европы, Испания, Пакистан и многие другие страны осудили атаку.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон распорядился приспустить флаги в стране в память о жертвах стрельбы в мечетях Крайстчерча. Кроме того, он осудил и призвал покинуть парламент сенатора Фрейзера Аннинга, который возложил вину за гибель людей на либеральное правительство Новой Зеландии и самих мусульман.

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