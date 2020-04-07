Главного врача Шотландии уличили в нарушении карантина

После публикации фото чиновница вынуждена была уйти в от ставку

Главный врач Шотландии Кэтрин Колдервуд объявила о своей отставке, после того, как ее уличили в нарушении карантина, введенного из-за вспышки коронавируса.

В Шотландии введены жесткие правила в рамках борьбы с распространением инфекции. Без уважительной причины шотландцам запрещено покидать место жительства. Однако журналисты сфотографировали Кэтрин Колдервуд возле ее второго частного дома, который расположен в часе езды от ее дома в Эдинбурге.

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Ранее "Сегодня" сообщали, что премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого обнаружили коронавирус, госпитализировали в больницу.

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Госпитализация была проведена по совету лечащего врача Джонсона, констатировавшего, что премьер не шел на поправку: в частности, у пациента держалась высокая температура. Затем премьре был помещен в отделение интенсивной терапии больницы. Как сообщили позже на Даунинг-стрит, премьер находится на обычной кислородной терапии, он дышит без помощи каких-либо приспособлений, и ему не требуется никакой механической вентиляции.

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