Главный инспектор МАГАТЭ по Ирану подал в отставку

Сегодня, 12:00

О решении было объявлено вскоре после того, как президент США объявил о выходе из иранской ядерной сделки

Теро Варьйоранта Фото: AFP
Теро Варьйоранта Фото: AFP

Заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также главный инспектор, отвечающий за контроль над ядерным потенциалом Ирана, Теро Варьйоранта подал в отставку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя организации.

"Теро Варьйоранта ушел в отставку с 11 мая. Генеральный директор Юкия Амано назначил исполняющего обязанности главы управления проверки по Ирану Массимо Апаро исполняющим обязанности заместителя генерального директора и исполняющим обязанности главы Департамента гарантий секретариата МАГАТЭ", – сообщает агентство.

Причины, по которым он подал в отставку не уточняются. В издании акцентировали внимание на том, что соответствующее решение было принято после того, как президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Как сообщалось, глава МИД Ирана Джавад Зариф на встрече в Брюсселе запросит у европейских партнеров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе практических гарантий соблюдения сделки после заявления президента США Дональда Трампа о выходе из нее.

Напомним, на основании соглашения, к которому пришли в июле 2015 года Иран и шесть стран посредников по программе развития мирного атома в Иране, с него были сняты международные санкции. Среди главных пунктов соглашения – вывоз большей части обогащенного Ираном урана за границу, ни один из ядерных объектов страны не подлежит демонтажу, превращение завода Фордо в научно-исследовательский центр без необходимых мощностей для обогащения урана, доступ МАГАТЭ ко всем ядерным объектам на 20 лет.
Иран, отставка, магатэ, ядерное оружие

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