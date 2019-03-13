"Голанский проект": израильские военные раскрыли планы "Хезболлы"
По данным израильских военных, боевики будут осуществлять подрывные операции против Израиля
"Хезболла" приступила к осуществлению на территории Сирии операции "Голанский проект" Об этом заявили израильские военные, передает Jerusalem Post.
По данным военных, боевики будут осуществлять подрывные операции против Израиля. В Израиле отметили, что сеть "Хезболла" состоит из нескольких автономных групп, которые пока занимаются сбором информации о дислокации израильских войск на приграничной территории.
Ранее сообщалось, что израильские ВВС нанесли несколько ракетных ударов по сектору Газа поздно вечером 5 марта после того, как зажигательные воздушные шары с прикрепленными к ним взрывными устройствами были выпущены на юге Израиля.
Ранее мы писали, что Соединенные Штаты впервые развернули в Израиле высокотехнологичную систему противоракетной обороны THAAD, подчеркнув совместную с израильской стороной обеспокоенность развитием ракетных программ в Иране.
Также напомним, один из ведущих игроков израильского оборонпрома, Israel Aerospace Industries (IAI), расширил свою линейку так называемых дронов-камикадзе, продемонстрировав анимированный ролик о новом Mini Harpy.
В видеоролике продемонстрировали атаку Mini Harpy на мобильную (РЛС), очень похожую на те, которые используются в российских ракетных комплексах С-300 и С-400.
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