Голландец создал систему распознавания кота

Голландский программист поставил на входную дверь самодельное устройство, которое отправляет уведомление на смартфон всякий раз, когда к дому подходит кот.

Фронт-энд-разработчик Аракис Гарро живет с женой и котом Бобисом. Вообще-то кот не его, а соседа, но с тех пор, как Гарро переехал в свой нынешний дом, Бобис стал частым гостем. Кот любит заходить в дом, и делает это примерно в одно и то же время, поэтому Гарро и его жена иногда заранее открывают входную дверь. Но им хотелось точно знать, что кот зашел в гости, чтобы ненароком не пропустить визит, поэтому Гарро создал систему распознавания кота, сообщает Motherboard.

Устройство состоит из маленькой видеокамеры, датчика движения и компьютера Raspberry Pi. Когда мимо двери кто-нибудь проходит, датчик включает камеру, а алгоритм анализирует снятое ей и, если перед дверью сидит кот, отправляет уведомление на смартфон хозяев дома.

Гарро использовал бесплатный облачный алгоритм распознавания образов Rekognition. Вся система обошлась Гарро в 50 долларов и несколько часов времени. Точность распознавания кота, по утверждениям Гарро, приближается к 100%.

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