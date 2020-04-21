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Голод библейского масштаба: из-за коровируса с недоеданием могут столкнутся жители около 30 стран

21 апреля, 23:50

Елена Кузьмич

Пока в мире нет массового голода

Жители Земли могут столкнуться с голодом библейского масштаба всего через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности стран в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, выступая на виртуальном заседании Совета Безопасности.

"Пока в мире нет массового голода.. Но я должен вас предостеречь, что если не начать действовать сейчас — обеспечивать доступ, не допустить перебои с финансированием и торговлей — то мы можем столкнуться с голодом поистине библейского масштаба всего через несколько месяцев", – сказал он.

"Я хочу подчеркнуть, что COVID-19 представляет не только глобальную угрозу здоровью людей, но и глобальную гуманитарную катастрофу. Миллионы гражданских лиц, живущих в зоне конфликтов, в том числе женщины и дети, могут оказаться на грани голодания", – добавил специалист.

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"Каждый день 821 миллион человек засыпают голодными, хронически голодными. Согласно последнему докладу ВПП, еще 135 млн человек сейчас могут столкнуться с критическим уровнем голода, — отметил он. — Однако теперь из-за коронавируса еще 130 млн могут оказаться на грани голодания в 2020 году. То есть всего 265 млн человек". "При худшем развитии событий с голодом столкнутся около 30 стран", — добавил Бизли. По его словам, в десяти из этих стран примерно по миллиону человек уже страдают от недоедания. В основном это страны, затронутые военными конфликтами.

Ранее сообщалось, что под предлогом борьбы с эпидемией власти усиливают методы контроля за гражданами.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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жертвы голод коронавирус пандемия недоедание

Источник: ТАСС

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