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Голый троллинг Соловьева: сотрудник БелАЗа снял штаны вместо разговора с пропагандистом (видео)

18 августа, 10:46

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

В прямом эфире ничего исправить уже не удалось

Рабочий с завода БелАЗ стал звездой прямого эфира программы российского пропагандиста Владимира Соловьева, которая транслировалась в Youtube.

Соловьев рассчитывал поговорить с сотрудником бастующего нынче белорусского предприятия, которое объявило о забастовке еще 13 августа.

"Давайте поговорим, у нас на связи Анатолий, он рабочий из Беларуси. Анатолий, привет. Вы с легендарного "Белаза"? Рассказывайте, как у вас там дела, как забастовка, как настроение", – обратился к работнику Соловьев.

Но в ответ после слов "сейчас покажу", Анатолий продемонстрировал на камеру свои гениталии. На этом общение прервалось. Соловьев в эфире еще отпустил несколько шуток в адрес демарша гостя. Мол, "странно, что не покрашено в красно-белый" и "теперь мы видим, чем накрылся БелАЗ".

Напомним, в Беларуси продолжаются акции протеста, связанные с президентскими выборами. Работники многих предприятий по всей стране заявили о своей поддержке протестующих и выразили свое отношение к насилию силовиков.

Накануне к страйкующим рабочим прилетал Лукашенко, во время посещения МЗКТ он высказался о призывах к забастовкам на предприятиях.

Ранее Лукашенко призывал увольнять сотрудников, которые поддерживают страйки.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты забастовка Беларусь пропаганда Соловьев БелАЗ
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