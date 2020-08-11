Google создал карту протестов в Минске

Карту можно найти в наборе приложений Google Maps

В Google создали интерактивную карту протестов в белорусском Минске, где не прекращаются волнения несогласных с результатами выборов президента граждан.

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На ней различными обозначениями отмечены пункты помощи протестующим, станции метро, закрыты для входа людей, а также места перекрытия улиц, скопления отрядов ОМОНа, автомобилей и техники силовиков.



Напомним, что после оглашения официальных результатов выборов 9 августа в десятках городов Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. В ответ милиция применила дубинки и резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. Задержаны более трех тысяч человек, ранения получили более 50 протестующих и около 40 правоохранителей. А в стычках с силовиками в Минске ранили водителя автобуса.

Со вторника, 11 августа, в Беларуси на всех предприятиях протестующие объявили акцию бессрочной забастовки. Отмечается, что это самый эффективный метод борьбы против "диктаторских режимов и механизм защиты своих интересов".

Утром 10 августа Центризбирком Беларуси объявил результаты на выборах президента . По предварительным данным комиссии, на выборах победил Александр Лукашенко с результатом 80,23%.

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Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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