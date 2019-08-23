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Google удалила более 200 YouTube-каналов, публиковавших видео о протестах в Гонконге

23 августа, 02:53

Создатели удаленных каналов использовали специальные средства, в том числе VPN-сервисы, чтобы скрыть их происхождение

/ Фото: AFP

Американская корпорация Google удалила 210 каналов на видеохостинге YouTube, пользователи которых распространяли видео, связанные с протестами в Гонконге. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на информационной странице компании.

"Ранее на этой неделе в рамках борьбы с координированными операциями по оказанию влияния мы отключили 210 YouTube-каналов, обнаружив, что они согласованно действуют в масштабах сети, публикуя видео, относящиеся к продолжающимся протестам в Гонконге", — говорится в заявлении руководителя группы анализа угроз компании Google Шейна Хантли. По его словам, создатели удаленных каналов использовали специальные средства, в том числе VPN-сервисы, чтобы скрыть их происхождение, а также другую деятельность, имеющую отношение с согласованными операциями.

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Протесты в Гонкоге продолжаются около 11 недель. Они начались с акций против планов властей принять закон об экстрадиции подозреваемых в преступлениях на материковую территорию Китая. Теперь демонстранты добиваются политических реформ и расследования жесткости со стороны полиции и нападений банд на протестующих.

В то же время в городе также прошла акция в поддержку правоохранителей. Участие в ней приняли от ста до пятисот тысяч человек.

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Источник: ТАСС

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