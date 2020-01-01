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Google запускает полезную функцию

1 января, 07:15

Google добавляет к поисковой функции встроенный список для просмотра

/ Фото: Pixabay

Компания Google, которая ранее призвала удалить браузер Chrome, добавила новую функцию в поисковом сервисе, благодаря которой пользователи смогут сохранять фильмы в собственной коллекции, чтобы пересмотреть их позже.

Об этом сообщает портал Google.

"Google добавляет к поисковой функции встроенный список для просмотра (Watchlist), который позволит быстро делать закладки фильмов и телепередач", – говорится в сообщении.

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В перечне Watchlist пользователь сможет хранить фильмы и сериалы, которые он хочет посмотреть, а в коллекции Watched – те, что уже просмотрел.

Как отмечается, если поисковик найдет видео, связанное с желаемым для просмотра фильмом на YouTube или Google Play, он сообщит о его стоимости и укажет ссылки на платформу, где можно приобрести эту ленту.

Если фильм как раз находится в прокате, Google предложит купить билеты и покажет расписание в доступных пользователю кинотеатрах.

Функция работает в приложении Google для Android и iOS.

Напомним, что ранее Google Chrome получил принудительную темную тему. Также недавно Google Chrome получил очень полезную кнопку.

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Google фильмы просмотр функция

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