Гораздо смертельнее коронавируса: новая опасная эпидемия в Казахстане напугала Китай

В Казахстане начинается новая эпидемия, возбудитель которой может быть намного опаснее коронавируса, которым на данный момент заразились уже больше 12 млн человек в мире.

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Об этом, как сообщает South China Morning Post, китайские дипломаты заявили на сайте посольства КНР в Нур-Султане.

По их словам, эпидемия пневмонии также имеет вирусный характер, и казахстанский Минздрав пытается сопоставить возбудителя новой болезни с коронавирусом.

"Уровень смертности гораздо выше, чем при заражении новым коронавирусом", – заявили в посольстве, призвав китайских граждан сохранять повышенную бдительность и минимизировать риски заражения.

Всего с начала года от неизвестной пневмонии умерли уже 1 772 человека, в том числе 628 – в июле. Среди погибших также оказались китайцы.

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"Характеристики данного вируса еще не до конца установлены", – констатируют в дипмиссии.

Казахстанский Минздрав уже опроверг данные утверждения, назвав подобную информацию не соответствующей действительности.

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В министерстве уверяют, что Казахстан ведет учет и мониторинг подобного рода пневмоний и не скрывает данную информацию, а "вирусные пневмонии неуточненной этиологии" даже указаны в Международной классификации болезней 10-го пересмотра.

К тому же, главный санитарный врач Казахстана Айжан Асмагамбетова заявила, что сейчас ведутся исследования, чтобы выяснить причину роста числа случаев заболевания пневмонией и то, каким возбудителем они вызваны.

Стоит отметить, что, согласно официальной статистике, в Казахстане насчитывается более 54,7 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, однако в Минздраве допускают ложноотрицательную реакцию на тест у многих других пациентов, поскольку всего за первое полугодие в стране диагностировали 98,5 тыс. случаев пневмонии, что на 55,4% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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Тем временем, в самом Китае тоже обнаружили новый тип свиного гриппа, который способен вызвать пандемию.

Кроме того, Поднебесная, которая остановила коронавирусную эпидемию, столкнулась со второй волной COVID-19.

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