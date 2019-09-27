Город в Австралии подвергся нашествию пчел: видео

Пчелы облепили автомобиль, пока его владелец отошел в магазин

В австралийском городе Аделаида произошла пчелиная атака: насекомые облепили машину, пока ее владелец отправился на закупку в торговый центр. Почему пчелы облюбовали багажник внедорожника – неизвестно, однако, на радость владельца машины, ему на помощь быстро пришел владелец ближайшей пасеки.

Специалисту понадобилось несколько часов, чтобы убедить насекомых полететь за своей маткой в ящик. Пасечник объяснил, что на машине пчелы, скорее всего, просто отдыхали, потому что переели нектара.

Напомним, ранее в Днепре в результате нападения роя шершней погиб 72-летний мужчина, еще один пострадал.

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Кроме того, недавно в Киеве на улице Копыловской детский садик атаковали дикие пчелы. Рой насекомых летал прямо перед входом в заведения, и дети боялись выйти на улицу на прогулку.

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Также мы писали, что на проспекте Науки в Киеве вороны напали на женщину и клювами повредили ей голову. На место необычного ЧП выезжали медики, женщину госпитализировали.

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