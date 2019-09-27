Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,46

Город в Австралии подвергся нашествию пчел: видео

27 сентября, 05:35

Пчелы облепили автомобиль, пока его владелец отошел в магазин

В австралийском городе Аделаида произошла пчелиная атака: насекомые облепили машину, пока ее владелец отправился на закупку в торговый центр. Почему пчелы облюбовали багажник внедорожника – неизвестно, однако, на радость владельца машины, ему на помощь быстро пришел владелец ближайшей пасеки.

Специалисту понадобилось несколько часов, чтобы убедить насекомых полететь за своей маткой в ящик. Пасечник объяснил, что на машине пчелы, скорее всего, просто отдыхали, потому что переели нектара.

Напомним, ранее в Днепре в результате нападения роя шершней погиб 72-летний мужчина, еще один пострадал.

Реклама

Кроме того, недавно в Киеве на улице Копыловской детский садик атаковали дикие пчелы. Рой насекомых летал прямо перед входом в заведения, и дети боялись выйти на улицу на прогулку.

В тренде
Неожиданный Трамп и выступление разгневанной школьницы: главные события саммита ООН по климату

Также мы писали, что на проспекте Науки в Киеве вороны напали на женщину и клювами повредили ей голову. На место необычного ЧП выезжали медики, женщину госпитализировали.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Австралия пчелы насекомые

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Два украинских вуза вошли в престижный рейтинг QS по трудоустройству выпускников
Два украинских вуза вошли в престижный рейтинг QS по трудоустройству выпускниковУкраина
В Кении появилась
В Кении появилась "леопардовая" зебраДругие страны
Беспорядки в Индонезии из-за запрета секса: сотни человек пострадали
Беспорядки в Индонезии из-за запрета секса: сотни человек пострадалиДругие страны
Кроме системы
Кроме системы "все включено": в Турции появилась новая фишка для туристовTravel
Туристы будут в шоке: в Египте вскрыли
Туристы будут в шоке: в Египте вскрыли "проклятые" саркофагиTravel
У мужчины посреди головы вырос 10-сантиметровый рог: фото
У мужчины посреди головы вырос 10-сантиметровый рог: фотоFun

Новости партнеров

Loading...