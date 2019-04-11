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Госпереворот в Судане: профсоюзы выдвинули требование военным

Сегодня, 13:42

Власть может быть передана только переходному гражданскому национальному правительству

Фото: AFP

Объединение профсоюзов Судана выступило в четверг за формирование гражданского совета на переходный период в связи с предполагаемым смещением военными президента страны Омара аль-Башира и перехода власти к армии. Об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас".

"Этот кризис не может быть урегулирован посредством еще одного военного переворота. Власть может быть передана только переходному гражданскому национальному правительству", - говорится в заявлении, распространенном телеканалом.

По его данным, профсоюзы не приветствуют идею создания военного переходного совета и считают армию исключительно гарантом безопасности.

Тем временем бывший премьер-министр Судана Садык аль-Махди сообщил, что президент страны Омарь аль-Башир и члены его окружения находятся под домашним арестом.

В четверг местные СМИ сообщили о военном перевороте и отстранении от должности президента Омара аль-Башира. Утром армия Судана объявила о намерении в ближайшее время сделать "важное заявление" о ситуации в стране. Между тем, по данным информационного портала "Аль-Машхад ас-Судани", заявление военных откладывается из-за продолжающихся консультаций по формированию военного совета на переходный период. По некоторым данным, в армии не могут согласовать имя руководителя будущего органа власти.

Президент Судана Омар аль-Башир пришел к власти в 1989 году в результате военного переворота. Очередные президентские выборы в Судане запланированы на 2020 год. Изначально аль-Башир не планировал в них участвовать, но правящий Национальный конгресс, лидером которого он является, все же заявил о намерении поддержать его кандидатуру.

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Тег Судан, военные, госпереворот

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Источник:

ТАСС

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