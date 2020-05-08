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"Господь поможет": Лукашенко сказал, почему не ввел карантин в Беларуси

8 мая, 21:58

Станислав Кожемякин

Президент Беларуси уверен, что избрал верный метод борьбы с эпидемией

Пока количество инфицированных коронавирусом в Беларуси с каждым днем продолжает увеличиваться почти на тысячу, президент Александр Лукашенко надеется на помощь высших сил.

Об этом, как сообщает tut.by, он заявил на мероприятии в минской Всехсвятской церкви 8 мая.

"Думаю, Господь поможет преодолеть по всей стране эти несчастья и напасть", – сказал белорусский президент.

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Несмотря на то, что количество инфицированных в Беларуси перевалило за 21 тысячу человек (на 7 тысяч больше, чем в Украине), Лукашенко считает шаги Минска верными. В частности, он не сожалеет о том, что не ввел чрезвычайное положение в стране.

"Если мы и дальше будем идти этим путем, мы обязательно через месяц забудем про коронавирус", – сказал он.

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Президент считает, что скоро все забудут, сколько человек заразились, и будут помнить только, сколько погибло.

"Главное, на что делаем упор, — спасение людей. И самая низкая смертность при таком объеме выявляемых — в Беларуси. Мы должны бороться за каждого человека, и мы умеем это делать", – добавил Александр Лукашенко.

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Следует отметить, что по официальным данным в Беларуси скончался 121 человек с коронавирусом, но власти страны неоднократно обвиняли в искусственном занижении настоящих масштабов смертности от коронавируса и даже в сокрытии количества погибших. Якобы их по ночам тайно вывозят из больниц.

Несмотря на это Лукашенко твердо намерен провести Парад победы 9 мая и даже пригласил на праздник своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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религия Беларусь коронавирус Александр Лукашенко

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