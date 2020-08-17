"Готова стать национальным лидером": Тихановская сделала громкое заявление (видео)

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская на фоне продолжающихся протестов в стране заявила, что готова стать национальным лидером и призвала силовиков прекратить насилие. Об этом говорится в ее видеообращении.

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"У меня нет и не было иллюзий относительно своей политической карьеры. Я не хотела быть политиком, но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. Судьба и вы, которые поверили в меня, которые дали мне силы. Сейчас каждую минуту я восхищаюсь вашим мужеством, вашей самоорганизацией и тем, какие вы все сильные и светлые. Вы отдали мне свои голоса, я очень это ценю, я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. Реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом", – заявила она.

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По ее словам, за прошедшие месяцы "стало совершенно очевидным для всего мира, что белорусы это люди, которые умеют самоорганизовываться, принимать правильные решения и способны постоять за себя и за своих близких".

"Сейчас мы не имеем права растерять ту созидательную энергию, те положительные изменения в обществе, ту решимость, которую обрели, – и с которыми можем изменить нашу страну", – сказала Тихановская.

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Также она призвала силовиков и правоохранителей прекратить насилие.

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"Я хочу обратиться к людям в форме. Белорусы – это люди, которые не приемлют насилие, белорусы щедры и справедливы. И если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят вас, поддержат вас и в будущем не попрекнут дурным словом. Я думаю, что вы и сами прекрасно это знаете и понимаете. Ведь мы все одно целое, которое кто-то хочет разорвать и стравить. Мы белорусы. Мы не имеем права поднимать друг на друга руку. Мы должны с холодной головой оценивать происходящее, задать себе простой вопрос, кому выгодно наше противостояние и кто извлекает из этого самую большую пользу для себя. Мы едины, и вы должны знать, что мы всегда примем вас, если ваши помыслы будут чисты, а раскаяния искренни", - заявила она.

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Видео: Страна для жизни/Youtube

Сегодня, по словам Тиханвской, "как никогда нам важны силы и терпение".

"Мы выражаем солидарность с теми, кто защищает свои права всеми мирными способами, в том числе мирными митингами и забастовками. Мы поддерживаем друг друга, проявляя взаимопомощь и солидарность, не оставляя друг друга в беде. И весь мир смотрит на нас с восхищением и надеждой и готов помогать, как стране в целом, так и каждому. Наша сила в вере в себя и в друг друга. Помните, только вместе мы сможем построить страну для жизни", - отметила она.

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Напомним, антиправительственные акции в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов 9 августа, согласно которым около 80% голосов в первом туре набрал Лукашенко. Ни Светлана Тихановская, ни какой-либо другой оппозиционный кандидат такие результаты не признали.

10 августа Тихановская выехала из Беларуси в Литву.

Позже в ее штабе сообщили, что начинают формировать координационный совет для передачи власти и уже начали принимать заявки от потенциальных членов совета.

Как известно многие участники протестов в Беларуси были задержаны силовиками, после освобождения они рассказывали о жестоком обращении и пытках.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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