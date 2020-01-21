Готовы ударить по любой стране: в Иране сделали грозное заявление

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Иран готов нанести удар по любой территории, откуда будет исходить угроза государству. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Любая территория, откуда исходит угроза Ирану или представителю иранского государства, будет подвержена атаке", - сказал он.

По словам Мусави, "(Иран) не до конца отомстил за убийство командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана)".

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"Удар по военной базе США был лишь частью наших ответных шагов", – добавил он.

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Напомним, на рассвете 3 января под Багдадом ударом американской авиации был убит 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани, который прибыл в Ирак для встречи с командирами местной милиции.

За этим последовала целая череда событий – 8 января Иран выпустил баллистические ракеты по двум военным базам – Айн-аль-Асад и Эрбиль в Ираке, на которых дислоцированы американские войска и силы международной коалиции.

В этот же день иранские системы ПВО сбили самолет "Международных авиалиний Украины" со 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту. В Тегеране это назвали роковой ошибкой местных военных, которые приняли пассажирский лайнер за вражеский объект – крылатую ракету США.

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