Грабители-неудачники чуть не лишились головы в ювелирном магазине

Сегодня, 04:37

Четверо воров разбили окно, чтобы ограбить магазин, но владельцы дали им отпор саблями


Неудачливые грабители едва спаслись из ювелирного магазина в канадском городе Миссиссога, который намеревались ограбить среди бела дня.

Когда четыре вора разбили витрину и забрались в помещение, они вряд ли ожидали встретить там вооруженных саблями владельца, его сына и брата.

Несмотря на такой поворот, грабители не отчаялись и чуть погодя в тот же день попытались "обнести" ювелирку во второй раз. Но и тут их снова не ждал успех.

На данный момент полиция ищет незадачливых грабителей, а смелого владельца магазина предупредили быть осторожнее с оружием, ведь, если бы он ранил кого-то из преступников, его бы ждала тюрьма за превышение рамок самообороны.

Напомним, что в прошлом году пользователей соцсетей рассмешило попытка ограбления в бельгийском Шарлеруа, где воры попались на собственном доверии к изобретательному продавцу.

Кроме того, курьез во время ограбления произошел этим летом и в Киеве, где незадачливый грабитель сломал ногу, убегая с украденной сумкой.

Еще одно необычное ограбление произошло Великобритании – вместо того, чтобы скрыться из обворованной квартиры, преступник решил понежиться в ванной, где его и обнаружил удивленный владелец.
Канада, ограбление, воровство, курьез, конфуз, преступление
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Днепре мужчину ограбили во время приступа эпилепсии

10 Июля, 13:54

Вор-рецидивист "помог" беспомощному, забрав у него все ценные вещи

Запорожье

Фото: esp.md

В Запорожье снова ограбили центр выдачи кредитов

19 Октября, 11:37

Добычей грабителя стало около 20 тысяч гривен
Загрузка...

Fun

Кот не хотел, но предал хозяина. Фото: pixabay

Кот выдал своего же хозяина судебным приставам

2 Июня, 19:32

Домашние питомцы нередко помогают исполнителям восстановить справедливость  

Другие регионы

Фото: пресс-служба Нацполиции

В Николаеве вооруженные налетчики ограбили магазин - СМИ

10 Июля, 12:54

По данным николаевских журналистов, в регионе объявлен план "Сирена"

Запад

Скриншот

Во Львове вор-неудачник выскочил из магазина прямо перед патрульными

31 Июля, 12:33

Грабитель избил сотрудника магазина и унес четыре тысячи гривен

Днепр

Фото: pixabay.com

В Кривом Роге мужчина пошел на ограбление с игрушечным пистолетом

8 Августа, 21:09

Копы задержали 22-летнего местного жителя, в его рюкзаке нашли головной убор и "оружие"
Загрузка...