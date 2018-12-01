Грабители-неудачники чуть не лишились головы в ювелирном магазине

Четверо воров разбили окно, чтобы ограбить магазин, но владельцы дали им отпор саблями

Неудачливые грабители едва спаслись из ювелирного магазина в канадском городе Миссиссога, который намеревались ограбить среди бела дня.

Когда четыре вора разбили витрину и забрались в помещение, они вряд ли ожидали встретить там вооруженных саблями владельца, его сына и брата.

Несмотря на такой поворот, грабители не отчаялись и чуть погодя в тот же день попытались "обнести" ювелирку во второй раз. Но и тут их снова не ждал успех.

На данный момент полиция ищет незадачливых грабителей, а смелого владельца магазина предупредили быть осторожнее с оружием, ведь, если бы он ранил кого-то из преступников, его бы ждала тюрьма за превышение рамок самообороны.

Напомним, что в прошлом году пользователей соцсетей рассмешило попытка ограбления в бельгийском Шарлеруа, где воры попались на собственном доверии к изобретательному продавцу.

Кроме того, курьез во время ограбления произошел этим летом и в Киеве, где незадачливый грабитель сломал ногу, убегая с украденной сумкой.

Еще одно необычное ограбление произошло Великобритании – вместо того, чтобы скрыться из обворованной квартиры, преступник решил понежиться в ванной, где его и обнаружил удивленный владелец.