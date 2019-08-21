Фото: ГУНП в Одесской области

Троих граждан Грузии задержали в Украине по обвинению в разбое. Двое из которых ранее являлись высокопоставленными сотрудниками министерства внутренних дел.

Так, в Киевской области были задержаны 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний Тенгиз Занадзе и 33-летний Леван Хуцишвили.

Следует отметить, что Мириан Гочадзе до 2013 года являлся начальником отряда специального назначения МВД и покинул Грузию после смены власти. Тенгиз Занадзе также работал в органах МВД с 2004 по 2013 годы, а Леван Хуцишвили, работавший в МВД с 2006 года, являлся начальником одного из управлений в пограничной полиции. После переезда из Грузии все трое принимали активное участие в боевых операциях на Востоке Украины, а в последние несколько лет занимались частным бизнесом.

По информации правоохранительных органов Украины, задержание произошло на трассе в городе Борисполь, когда трое граждан Грузии направлялись в аэропорт. До этого они проникли в дом предпринимателя в Киевском районе, и угрожая владельцу огнестрельным оружием, связали его, после чего забрали из дома деньги и угнали принадлежащий ему автомобиль.

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Следствие ведется по 187-й статье УК Украины (разбой). В МВД Грузии факт задержания подтверждают, и сообщают, что активно сотрудничают с украинскими правоохранителями для расследования данного дела.

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По данным информированных источников, нападение на предпринимателя и угон его автомобиля бывшие полицейские спланировали после того, как бизнесмен задолжал им крупную сумму денег, которую отказывался выплачивать.

Напомним, что в июля Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины ряду иностранцев, которые принимали участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, в том числе - Тенгизу Занадзе и Левани Хуцишвили.

Напомним, что под Киевом поймали банду, члены которой в форме сотрудников СБУ нападали на дорогие машины.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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