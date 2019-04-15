Гражданская война в Ливии: количество погибших приблизилось к 150

Среди погибших – гражданские лица и врачи, которые пытались эвакуировать раненых из зоны конфликта













Число жертв последнего витка насилия в Ливии вплотную приблизилось к полутора сотням человек, а количество раненных перевалило за шесть сотен.

Об этом сообщили в местном отделении Всемирной организации здравоохранения, которая уже направила медиков в столицу охваченной двоевластием страны.

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"Число погибших в Ливии теперь составляет 147 человек, еще 614 получили ранения. ВОЗ направила команды хирургов для помощи больницам в районе Триполи", — заявили в Twitter организации 15 апреля.

Среди убитых числятся гражданские лица, а также врачи ВОЗ, которые погибли, пытаясь эвакуировать раненых из зоны конфликта.

Напомним, ранее сообщалось о 121 погибшем и 561 пострадавшем в результате боевых действий между силами признанного международным сообществом Правительства национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временного кабинета министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией под контролем.





4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Сарадж в свою очередь отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне.

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