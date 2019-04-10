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Гражданская война в Ливии набирает обороты

Сегодня, 18:30

Почти всю ночь на юго-востоке столицы страны раздавались обстрелы из тяжелых вооружений

Фото: REUTERS/Hani Amara
Фото: REUTERS/Hani Amara.
Гражданская война в Ливии набирает обороты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e0a/ae4/5cae0aae46b8b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e0a/ae4/5cae0aae46b8b.jpg Другие страны Почти всю ночь на юго-востоке столицы страны раздавались обстрелы из тяжелых вооружений

В ливийской столице Триполи усугубились боевые действия между представителями подконтрольной мятежному фельдмаршалу Халифе Хафтару Ливийской национальной армии и признанного международной общественностью правительства.

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Как пишет AFP, новые бои начались накануне – почти всю ночь на юго-востоке Триполи раздавались обстрелы из тяжелых вооружений.

Ливийский полковник Мохаммед Гнуну утверждает, что правительственная авиация совершила несколько авиаударов по позициям ЛНА южнее Триполи и атаковали линии снабжения в центральной части страны.

Напомним, что 4 апреля ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления Ливийской национальной армии на столицу страны под предлогом очищения Триполи от террористов. В свою очередь, правительственные силы начали операцию по контрнаступлению "Вулкан гнева", направленную на "очистку всех ливийских городов от агрессивных и незаконных сил".


Кроме того, как мы уже писали, на фоне боевых действий пригороды Триполи покинули уже более 2,8 тыс. человек. В то же время, некоторые жители не могут покинуть опасные зоны из-за боев, и к ним не могут получить доступ службы экстренной помощи.

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Тег Ливия, триполи, гражданская война, боевые действия, авиаудар

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