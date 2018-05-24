Греция дала политическое убежище участникам переворота в Турции, Анкара – в гневе

Власти Греции предоставили турецким военнослужащим, участвовавшим в попытке государственного переворота в Турции террористическим течением Фетуллаха Гюлена, политическое убежище, что вызвало резкую критику турецкий властей.

Об этом со ссылкой на министра по делам ЕС и главу турецкой делегации на переговорах с Евросоюзом Омера Челика сообщает информагентство "Анадолу".

"Госсовет Греции принял решение о предоставлении убежища заговорщикам, бежавшим в страну после попытки госпереворота, совершенной 15 июля 2016 года. Это крайне постыдное решение для любой страны", – написал Челик на своей странице в Twitter.

По его мнению, этот шаг – проявление враждебного мышления.

"Судебная система Греции, являющейся членом ЕС, приняла решение об опеке террористов, предпринявших попытку госпереворота, направленного против демократии в Турции. Подобная противоправная позиция, которая защищает террористов в их действиях против демократии, является ужасающей. Вне всякого сомнения, такого рода решение следует расценивать как проявление враждебного Турции мышления", – заявил Челик.

Напомним, попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились. Подобные операции, в рамках которых проводятся аресты подозреваемых в причастности к Гюлену, периодически проводятся в Турции с 2016 года.

В Анкаре обвиняют в организации путча оппозиционного богослова Гюлена, проживающего в США. Со своей стороны Гюлен отрицает причастность к попытке переворота.

Отметим, не менее 265 человек погибли в Турции в результате попытки государственного переворота. Как сообщила Al Jazeera, такие данные огласил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. "В ходе столкновений в Анкаре и Стамбуле погибли 161 человек, 1440 получили ранения, – приводит телеканал заявление турецкого премьера. – Кроме того, ликвидированы 104 путчиста".



