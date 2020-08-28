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Греция и Турция нагнетают обстановку в Средиземном море – подняли в воздух истребители

28 августа, 22:32

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Турки вынудили шесть F-16 ВВС Греции повернуть назад от берегов Кипра

После того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция — уже не та страна, которая готова идти на уступки, поэтому намерена взять то, что ей полагается в Средиземном, Эгейском и Черном морях, ВВС республики перехватили шесть греческих истребителей F-16 в Средиземном море. Об этом говорится в распространенном в пятницу, 28 августа, заявлении турецкого министерства национальной обороны, сообщает ТАСС.

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"27 августа 2020 года шесть принадлежащих Греции самолетов F-16 вылетели с острова Крит в сторону Республики Кипр и приблизились к региону, касательно которого [Турцией] было издано международное уведомление NAVTEX. Наши истребители F-16 предотвратили их приближение к этому региону и вынудили их покинуть регион", — отмечается в коммюнике.

В оборонном ведомстве добавили, что Вооруженные силы Турции "продолжат защищать права и интересы страны в Восточном Средиземноморье".

Минобороны: ВВС Турции перехватили 6 истребителей F16 ВВС Греции

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Анкара в настоящее время проводит геолого-разведочные работы в Средиземном море, это вызвало серьезную обеспокоенность со стороны Афин. В этой связи ранее в пятницу в Берлине прошла неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС, в ходе которой было решено, что Евросоюз ускорит разработку санкций против Турции за нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье, а также подготовит дополнительные меры в отношении Анкары к 24 сентября на случай, если не будет прогресса с турецкой стороны.

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Напомним, что Турция ведет активные поисковые работы и в Черном море, где обнаружила крупное месторождение газа.

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Греция Турция конфликт истребители конфликт на востоке средиземное море f-16

Источник: Сегодня

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