Грета Тунберг получила премию за гуманность размером в миллион евро

Экоактивистка Грета Тунберг, которая была признана человеком года, получила премию за гуманность от Португальского фонда Гюльбенкяна размером 1 млн евро, обойдя 136 номинантов из 43 стран мира.
Об этом сообщает dpa.
17-летняя активистка получила награду за свою борьбу с изменением климата и экологическим кризисом.
"Это чрезвычайная честь получить премию Гюльбенкяна за гуманность... Это очень много значит для меня, и я надеюсь, что это поможет мне сделать больше добра в мире", – отметила она на своей странице в Instagram.
Тунберг сказала, что деньги будут пожертвованы через Фонд Тунберга организациям и проектам, работающим по борьбе с изменением климата и экологической деградацией.
Так, часть призового фонда в размере 100 тысяч евро будет пожертвована SOS Amazonia, кампании Fridays For Future Brazil, направленной на борьбу с коронавирусом в регионе Амазонки. Еще 100 тысяч евро пойдут в фонд Stop Ecocide, который проводит кампании, направленные на то, чтобы преднамеренное разрушение природной среды стало международным преступлением.
По словам главы жюри Хорхе Сампайо, форма в которой Грете Тунберг удалось мобилизовать молодое поколение, а также ее решительная борьба, чтобы изменить статус-кво, который упорно сопротивляется переменам, делают ее сегодня одной из самых выдающихся личностей.
Ранее Грета Тунберг обратилась с эмоциональным заявлением к участникам саммита ООН по климату, который проходил в сентябре 2019 года в Нью-Йорке.
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