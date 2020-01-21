"Ничего не меняется": эмоциональное выступление Греты Тунберг на форуме в Давосе

С того момента, как признанная "Человеком года" шведская экоактивистка Грета Тунберг начала свои акции за борьбу с климатическими изменениями полтора года назад, на этом поприще практически ничего не изменилось.

Об этом она заявила в обращении к участникам сессии 50-го Всемирного экономического форуме в швейцарском Давосе 21 января.

"Почти ничего не было сделано. Выбросы CO2 в мире не сократились, а это именно то, чего мы пытаемся достигнуть", – сказала Тунберг.

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Шведка отметила, что ее акции переросли в глобальное протестное движение "Fridays for Future" ("Пятницы ради будущего"), в рамках которого ученики по всему миру выходят по пятницам на протесты с требованием предотвратить изменениям климата.

"Климат и окружающая среда сейчас стали главными темами, во многом благодаря молодым людям", – отметила 17-летняя активистка.

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Вместе с тем, Тунберг признала рост осознания проблемы, хоть пока что это и не переросло ни в какие конкретные действия.

Девушка призвала людей начать "прислушиваться к науке" и "начать относиться к этому кризису как к реальному кризису".

В Давос она приезжает уже второй год подряд. Ранее Грета Тунберг обратилась с эмоциональным заявлением к участникам саммита ООН по климату, который проходил в сентябре в Нью-Йорке.

Напомним, что Всемирный экономический форум стартовал в швейцарском Давосе 21 января. В этом самом важном экономическом мероприятии планеты примут участие президент Владимир Зеленский и ряд украинских политиков.

Все подробности в спецтеме Давос 2020

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