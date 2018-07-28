Гроза наркобаронов: в Колумбии собака нашла крупную партию кокаина

За свою карьеру четвероногая правоохранительница помогла арестовать три сотни преступников

В Колумбии овчарка по прозвищу Сомбра нашла крупную партию кокаина, из-за чего на нее объявили охоту местные наркоторговцы. Собака стала национальной знаменитостью.

Четвероногая правоохранительница за свою карьеру помогла арестовать почти три сотни преступников и нашла более десяти тонн кокаина. Это так разозлило преступников, что на нее объявил охоту один из местных наркокартелей. Обещают за голову пса 70 тысяч долларов.

Ранее собака работала в морских портах и проверяла на наличие контрабанды катера и даже подводные лодки. На данный момент Сомбра работает в аэропорту: правоохранители считают, что тут ее не найдут мафиози. На работе собаку дополнительно сопровождают несколько вооруженных офицеров.

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